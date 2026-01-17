Âç¸æ½ê·Ý¿Í¤È¤Î·ëº§¤«¤é21Ç¯¡Ä2»ù¤ÎÊì¡¢ÆÁ±ÊÍÈþ¥¢¥Êà¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ë¥Ã¥Èá»Ñ¤Ë¡ÖÑÛ¤È¤·¤Æ¤ªåºÎï¡×¡Ö¸ì×ÃÎÏ¤Ë¸Â³¦´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ±ÊÍÈþ(50)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Åê¹Æ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ì¡¼·Ï¤Î¥Ë¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿5Ëç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿Âç¿Í¤ÎÁõ¤¤¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿§µ¤¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÑÛ¤È¤·¤Æ¤ªåºÎï¡×¡Ö¸ì×ÃÎÏ¤Ë¸Â³¦´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°áÁõ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¡¡ÆÁ±Ê¥¢¥Ê¤Ï2005Ç¯¤ËÆâÂ¼¤È·ëº§¡£09Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢13Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£