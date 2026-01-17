Î¾²£¹Ë¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬6¾¡ÌÜ¡¡Á´¾¡¾Ã¤¨¤ë¡¢1ÇÔ6¿Í
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê7ÆüÌÜ¡Ê17Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë²£¹Ë¡¢Âç´Ø¿Ø¤Ï2ÆüÂ³¤±¤Æ°ÂÂÙ¡£Î¾²£¹Ë¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤¬Âç±ÉæÆ¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï¼è¤êÄ¾¤·¤ÎËö¤ËÇìÇµÉÙ»Î¤ò´ó¤êÅÝ¤·¡¢¤È¤â¤Ë1ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤â¾®·ë¼ã¸µ½Õ¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤Æ6¾¡ÌÜ¡£¼ã¸µ½Õ¤Ï6ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¶×ºù¤Ï¼ãÎ´·Ê¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤Ç5¾¡2ÇÔ¡£Ê¿Ëë°¤±ê¤¬½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢Á´¾¡¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÏÆÌ¸Åç¤ÏµÁ¥ÎÉÙ»Î¤ò¾å¼êÅê¤²¤ÇÂà¤±¤Æ6¾¡1ÇÔ¡£´ØÏÆ¹â°Â¤Ï¾®·ë²¦Ë²¤òÆÍ¤½Ð¤·¤Æ5¾¡ÌÜ¡£²¦Ë²¤Ï2¾¡5ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1ÇÔ¤Î¼ó°Ì¤Ï»°Ìò°Ê¾å¤Î4¿Í¤ËÊ¿Ëë¤Î°¤±ê¡¢²¤¾¡³¤¤ò²Ã¤¨¤¿6¿Í¡£