◇ラグビー リーグワン2部第4節 花園近鉄ライナーズ40―35レッドハリケーンズ大阪（2026年1月17日 ヤンマースタジアム長居）

ラグビーリーグワン2部の花園は17日、ヤンマースタジアム長居で“大阪ダービー”となる大阪戦を戦い、40―35で辛勝ながら4連勝と星を伸ばした。

花園は前半12分、21分にWTB木村朋也が連続トライして優位に立ち、前半は26―0で折り返した。後半2分にもNo・8アキラ・イオアネの突破をFB雲山弘貴がフォローしてトライ。楽勝ムードに思えたが、40―7の後半16分から様相が一変した。後半だけで11本のペナルティーキックを許し、35分にはFLパトリック・タファが危険なプレーで一時退場。あれよあれよという間に4連続トライとコンバージョンを決められて40―35まで詰められた。

何とか勝利した花園のSOマニー・リボックは「自分たちが終わりたいと思っていたノーサイドではなかったのは間違いない。規律の面で自分たちのベストなパフォーマンスができなかった。それが立て続けに起こったことで自分たちに大きなプレッシャーがかかってしまった」と反省する。後半に集中したペナルティーを修正することが第一とした。

主将のCTBピーター・ウマガ＝ジェンセンは「ペナルティーの規律もそうだが、自分たちのやるべきプレーを律することができずに無理をしたプレーをしていた」と分析。今季のスローガン「TNT」は“才能はいらない。必要なのは姿勢と努力”と泥臭いラグビーを指針にしている。日野、大阪と下位に苦戦した2戦を糧にするには「TNT」を思い起こすことが必要だ。