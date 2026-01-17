「今日好き」土屋惺来、クロップド丈×サイドカットデニムから美スタイル輝く「脚長すぎ」「見惚れた」と反響【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」出身美女「見惚れた」ユニークデニムから美脚輝く
土屋は、クロップド丈のトップスにデニム素材のサイドカットデニムを合わせたコーディネートから美しいスタイルを披露。クールな表情から一転、ステージトップではにっこり微笑み、ギャップで観客を悩殺していた。
このランウェイを受け、ネット上では「脚長すぎ」「見惚れた」「理想のスタイル」「可愛すぎる」などと反響が上がっている。「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
◆土屋惺来、美スタイル披露
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
