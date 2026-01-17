「今日好き」瀬乃真帆子、美脚輝くショーパン姿 シャツを肩から外して着こなす「大人っぽい」「スタイル良すぎ」【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」出身美女「スタイル良すぎ」ショーパン姿
瀬川は美しい脚が輝くショートパンツにホワイトのニット帽を合わせて登場。チェックのシャツを肩から外して着こなした。ネット上では「大人っぽい」「スタイル良すぎ」「何でも似合う」「可愛い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「ドンタン編」「冬休み編2024」に参加した。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
◆瀬乃真帆子、ショーパン姿で美脚披露
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
