【日経新春杯】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『7歳以上は苦戦、1番人気と4番人気、前走2勝と3勝クラス』



【動画】日経新春杯（GII）とみチョイ｜https://youtu.be/I6tiFDQD9CQ

テレビ東京・冨田有紀アナから『第73回日経新春杯（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

■第73回日経新春杯（GII）枠順

2026年1月18日（日）1回京都7日 発走時刻：15時30分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 マイネルケレリウス（牡6 吉村誠之助）

2-2 サトノグランツ（牡6 T.ハマーハンセン）

3-3 ドクタードリトル（牡6 団野大成）

4-4 オールナット（牡5 西村淳也）

4-5 コーチェラバレー（牡4 鮫島克駿）

5-6 ゲルチュタール（牡4 坂井瑠星）

5-7 ファミリータイム（牡5 松山弘平）

6-8 ヤマニンブークリエ（牡4 横山典弘）

6-9 リビアングラス（牡6 岩田康誠）

7-10 サブマリーナ（牡5 武豊）

7-11 シャイニングソード（牡5 川田将雅）

8-12 ライラック（牝7 藤岡佑介）

8-13 マイネルクリソーラ（牡7 岩田望来）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





【有馬記念】「タバルへの声援が嬉しかった」メイショウタバルを生んだ母馬と北海道で暮らす女性の思い

【思い出に残る有馬記念】ディープインパクト あまりに見事な、完璧すぎるラストラン

【思い出に残る有馬記念】ドウデュース 武豊を愛し、武豊に愛されたヒーロー