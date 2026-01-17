¡Ú AKB48 ¡Û¹©Æ£²Ú½ã¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç2²óÌÜ¤Î¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×àÆó½½ºÐ¤òµ¡¤Ëá¼Ò²ñ¹×¸¥¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤â¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×
AKB48¤Î¹©Æ£²Ú½ã¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
【 AKB48 】工藤遥「人生で2回目のヘアドネーションしていました!」二十歳を機に…社会貢献「ショートでも好いでいてね」
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç2²óÌÜ¤Î¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¡×¡Ö¥¦¥£¥Ã¥°¤òÂÔ¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê´õË¾¤Ë¡×ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï£Ø¤Ç¤è¤ê¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤Î³èÆ°¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤ÇÆ¬È±¤ËÇº¤ß¤¬¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢´óÉÕ¤µ¤ì¤¿È±¤Çºî¤Ã¤¿°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°¤òÌµ½þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄêµÁ¤ò´Ê·é¤ËÅÁ¤¨¡¢¡ÖAKB48¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡ØÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡Ù¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÈ±¤òÂçÀÚ¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Æó½½ºÐ¤òµ¡¤Ë¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¡×¡Ö¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¤ò¡ÖÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤âÀ²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¿´Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤â£Ø¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë°ì¸À¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤â¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢X¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö2²óÌÜ¤Ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¡×¡Öº£¤ÎÈ±·¿¤â¤è¤¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿´¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û