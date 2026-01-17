声優の堀江瞬（３２）が１７日、都内で主人公の声を務める劇場版「僕の心のヤバいやつ」（２月１３日公開）の完成披露舞台あいさつに羊宮妃那らと登壇した。

今作は桜井のりお氏の同名漫画が原作の、青春初恋ラブコメ。ＴＶアニメシリーズが再編集され、ＴＶでは描かれなかった物語も完全新作映像化される。作品に合わせて、堀江と羊宮は制服姿で登場。堀江は「僕は１４年ぶりとかに制服を着ました。高校卒業ぶりですね。中学が学ランだった。こんな感じで、許してください！」と笑わせていた。

タイトルにちなみ、「ヤバかったこと」を聞かれた堀江は、「割と旅先でトラブルに見舞われることがある」と切り出した。「去年プライベートで友人とニューヨークにいって、ついて３時間後に携帯をなくしちゃって。後日日本で買い替えた時に、新しい携帯にメッセージが届くんですよ。英語と日本語を織り交ぜて。ちょっとヤバそうと思ってノータッチだった」と苦笑いで明かし、「あれは僕はどうするのが正解だったんでしょうか？」と嘆いて笑わせた。

イベントには赤城博昭総監督、こはならむも登壇した。司会はテレビ朝日アナウンサーの住田紗里が務めた。