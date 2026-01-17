サッカー日本代表・森保一監督、自身の“好きな監督”を明かす「オーラがすごいカッコいい」

1月16日（金）深夜に放送されたスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』には、サッカー日本代表の森保一監督が出演。

6月に開幕するワールドカップに向けた対戦国への対策や憧れの監督についてなど、さまざまなテーマでトークを繰り広げた。

【映像】サッカー日本代表・森保一監督が語るW杯の“鬼門”「緊張感はすごくあると思います」

ワールドカップで日本代表はグループFに入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフの勝者と対戦する。

「グループリーグで一番の鬼門は？」との質問に森保監督は、「初戦かなとは思います。緊張感はすごくあると思いますし、優勝も狙いにいってるワールドカップですから、入りから成功したいっていう気持ちは強くなると思う」と答え、初戦・オランダ戦が要になると予想した。

また、それぞれの対戦国については次のように分析。

「オランダに対しては、世界のタレント軍団なので、彼らの良さを出させないように、やはり粘り強く守備しながら、我々の攻撃力を発揮していきたいと思います。チュニジアに関しては、これまでの傾向として非常に守備が堅く試合を進めてくるので、その守備を崩していけるように、攻撃の対策をしっかりとしなければいけないと思います」

さらに話題は、森保監督が参考にしている存在へ。番組MCの近藤千尋が「参考にしている国や監督さんはいますか？」と質問すると、森保監督は「好きな監督は、今ブラジル代表の監督をしているイタリア人のアンチェロッティさんです」と答えた。

カルロ・アンチェロッティ監督は、クラブチーム世界最高峰の大会「UEFAチャンピオンズリーグ」を5回制覇した世界の名将だ。

「どの辺が好きなんですか？」との問いに、森保監督は「もう行くチーム、行くチーム勝たせて結果を出している。結果を出せる監督ですし、ドンと構えてるオーラがすごいカッコいいです」と絶賛していた。