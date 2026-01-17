【グルメ特集】どんなラーメンが味わえる？ 「もち麦揚げ玉プロジェクト」 新潟市秋葉区産もち麦の揚げ玉をラーメンにトッピング《新潟》
もち麦を使った揚げ玉とラーメンによる新たな取り組みが新潟市内で行われています。どんな取り組みで、どんなラーメンが味わえるのでしょうか。
寒い日はやっぱりラーメン
麺が茹で上がってきました。迫力のある湯切り。
丼に移されまして、輝くスープに麺が浸っています。
トッピングがスタートとします。
真ん中には立派なチャーシューが2枚、乗りました。
太めのメンマ。
さらには、ねぎ、そしてトッピングが続いていくわけなんですけれども…。
最後にトッピングされたのは…
最後のトッピングは…。
ちょっと秘密のアレなので、また後ほどご紹介します。
いま、あるプロジェクトが
寒い日にはラーメン食べて、あたたまりたいですよね。
お邪魔したのは、新潟市中央区の「麺や真玄」。
いま、ラーメンの、あるプロジェクトが行われていて、こちらのお店でそのプロジェクトに関するメニューが登場しています。
「もち麦揚げ玉プロジェクト」とは
そのプロジェクトとは、新潟市内で行われている「もち麦揚げ玉プロジェクト」。
「もち麦揚げ玉」って、どういうこと？と思うかもしれません。
新潟市秋葉区産のもち麦を揚げ玉
新潟市秋葉区で作られている「もち麦」を使った揚げ玉が開発されまして、それを新潟市内のラーメン店9店舗でメニューを開発して提供しているということなんです。
その中の「麺や真玄」で、おいしいラーメンを味わおうと思います。
作っている様子を見て気持ちが高まってきました。
早速その出来上がったラーメンを味わいます。
「たぬき中華そば」
麺や真玄 店主 宮崎紘成さん
「おまたせしました、たぬき中華そばです」
たぬき中華そば…。
たぬきうどんとか、たぬきそばは聞いたことあるんですが、揚げ玉が入っているのでたぬき中華そばということですね。
揚げ玉とラーメンって、相性いいんですか？
麺や真玄 店主 宮崎紘成さん
「小麦の揚げ玉ですと、どうしてもスープに負けてしまうことがあるのですけど、もち麦の揚げ玉ということで、食感だったり、香ばしさが強かったりと、ラーメンとの相性もよくなっています」
ということで、ラーメンスープと合わせた揚げ玉をまず味わってみます。
ほら、すごくつやも出てます。
香りも出てますし、スープに浸って輝きがありますね。
サクサク食感もありますし、ラーメンスープが絡むとコクもうまれますね。
麺と絡ませながら食べてみます。
細麺なのでスープもよく絡みますし、出汁も感じられます。
つづいて「たぬき油そば」
このもち麦の揚げ玉が使われたメニューがもう1品あります。
「たぬき油そば」になります。
私、あまり油そばを食べたことがないんですが、どうやっって食べれば良いですか？
麺や真玄 店主 宮崎紘成さん
「ウチの油そばは、そのままお召し上がりいただけます。タレとも絡めてあります」
ちょっと麺が太くなってるの分かりますか。
この揚げ玉を開発するのは大変だったのでしょうか？
麺や真玄 店主 宮崎紘成さん
「もち麦粉を揚げ玉にするというのが、なかなか大変ですね」
中華そばと違って、揚げ玉のサクサク食感が際立ちますし、香ばしさも感じられて、しょうゆベースのタレも合わさるとおいしいですね。
この後、もう1店舗におじゃましました。
揚げ玉を作る工程
どんどん油の中に入っていきます。
これがもち麦を使った揚げ玉が作られている工程なんです。
リズミカルに油の中に入っていくんです。
店を移動しました。
こちらの店でも、もち麦の揚げ玉を使ったラーメンをいただきます。
新潟市中央区、「新潟拉麺なおじ総本店」。
がっつり系のラーメンが人気だということなんですけれども、こちらで提供されている揚げ玉が乗せられたラーメンは、ほかの店とはちょっと違うということです。
では、最後の仕上げをお願いします。
赤っぽい色の揚げ玉トッピング
最後の仕上げは、揚げ玉のトッピングですね。
なにか、すごく、赤っぽい色がついてますよね。
新潟拉麺なおじ総本店 店主 佐藤勝彦さん
「魚粉とトウガラシです。あえています」
ラーメンのメニューの名前の通り、そしてたっぷりとトッピングされました。
「魚粉唐辛子の揚げ玉と濃厚味噌ラーメン」
魚粉のトウガラシと合わせられた揚げ玉がトッピングされている濃厚みそラーメンということです。
みそと揚げ玉の共演です。
どうやって食べましょうか。
新潟拉麺なおじ総本店 店主 佐藤勝彦さん
「食感がどんどん変わっていくので、サクッとした状態で食べていただいて、どんどんスープに染みていくので、味の変化を楽しみながら食べていただきたいです」
サクサク食感があるという揚げ玉をスープと絡めながら食べてみます。
スープも良い色をしてますし、揚げ玉もきれいです。
後から辛みが追いかけてきます。みその濃厚な味わいがしっかりとよく絡みます。
中に隠れてるのですが、キャベツや、もやしが入っています。野菜もとれるのはうれしいですね。
麺はモッチモチですし、みそのコクがありますし、揚げ玉によって脂が溶け込むので、味わいがいいですね。
体の芯まで温まりました。
「新潟もち麦揚げ玉プロジェクト」は新潟市内9店舗が参加し、1月末まで、揚げ玉を使ったラーメンを味わえます。新しいラーメンのジャンル開拓しようとスタートしたということなんですが、改めて意気込みをお願いします。
新潟拉麺なおじ総本店 店主 佐藤勝彦さん
「かなり考え、考え、考え抜いて作ったラーメンなので、たくさんの皆さんに食べていただきたいです」
9店舗が参加していますので、味比べ、食べ比べも楽しめそうです。
2026年1月8日「夕方ワイド新潟一番」放送より