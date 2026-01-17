明日1月18日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH島開拓13年、追い続けてきた2つの夢が実現。城島茂と森本慎太郎（SixTONES）の悲願、324日かけて手作りした自分たちの舟で島を飛び出し、隣の島へ初上陸！さらに、開拓史上初・272日がかりの砂糖製造計画で郄地優吾（SixTONES）が大革命！DASH島の歴史が動く1時間！

◆「何かいる！」「何だあの生き物！」未踏の島で大発見!?

開拓13年、DASH島を飛び出し外の世界を目指すために動き出した「DASH造船計画」。荒波に耐え得る舟を自分たちの手でイチから手作り。度重なる苦労と困難を乗り越え、324日かけてついに完成した新たな舟「サバニ」で、いざ未踏の島へ！

目指すはDASH島の南西約12キロの島。かじ取り役は、舟造りのほぼすべての工程に携わり、一級小型船舶免許を持つ森本。こぎ手は城島をはじめ体力自慢の若手スタッフたち。日没までタイムリミットは5時間。舟造りの師匠・長峰さんのアドバイスを受けながら、こぐテンポを速めたり、緩めたり…。55歳城島も若手に負けじと懸命にこぎ続け、舟は前へと突き進む！

だが、過酷な長距離航海、逃げ場のない海の上で予測不能の事態が一同を襲う。「沈んでるよ！」「リーダー大丈夫ですか!?」。そして出航から3時間半、ついにその時が！「何かいる！」「何だあの生き物！」。たどり着いた未踏の島で出会ったのは、先住民か…!? それとも!?



一方、大航海と並行して進めていた長期にわたる夢の計画「DASH島 砂糖製造計画」。沖縄や鹿児島など温暖な地域で栽培されるサトウキビから砂糖を作り、島で甘いスイーツを食べたい！そんな壮大な夢をかなえるべく、開拓13年にして初の砂糖栽培に挑戦。

昨年3月に造船計画で沖縄を訪れた際にお裾分けしてもらったサトウキビの苗を持ち帰り、DASH島で育てること8カ月。背丈が約5メートルまで成長したサトウキビを、城島と森本が2人がかりで収穫。20年前の福島DASH村以来となるサトウキビの収穫に、城島は「島でサトウキビができるとは…」と感慨もひとしお。試しに茎をかじってみると、「あ〜ま〜い！」。

これを砂糖にして絶品スイーツを作るため、料理男子・郄地を緊急招集。郄地のアイデアで、夢の無人島パンケーキが爆誕！城島も「これは島の歴史を変えるぞ」と驚くそのお味は!?