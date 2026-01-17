お笑いコンビ「シソンヌ」のじろう（47）が17日、NHKの大相撲中継にゲスト出演。ネット上では「シソンヌじろう」がトレンド入りするなど、注目を集めた。

相撲好きなじろうは、ブラウンの落ち着いたスーツ姿で登場。久しぶりの相撲観戦だったといい、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）と西前頭3枚目の伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）の結びの一番が取り直しとなり、「今日はもう帰りませんよ〜このまま、うふふふ」と声を弾ませた。

額から流血する横綱に対し、「血が似合う男ですよね、豊昇龍って」とコメント。取り直しは豊昇龍が1敗を守り、「すごかったですね」と感心していた。

青森県弘前市出身のじろう。最後には実況のアナウンサーから「最後まで津軽弁が出なかったのが残念」と突っ込まれる場面も。最後は満足そうに微笑むワンカットで中継は終了した。

ネットやSNS上では「シソンヌじろう」がトレンド入りするなど、注目を集めた。「おもしろかった」「違和感ない」「じろうさんの満足そうな映像でお別れ」「落ち着いた口調で素晴らしい」「カメラワークを知れたw」などの声が上がっていた。