蛙亭イワクラが、かつて交際していたオズワルド・伊藤俊介に対し「本当生活が終わってる」と不満をぶつける場面があった。

【映像】元彼・伊藤へのイワクラの不満

1月11日放送の『有吉クイズ』（テレビ朝日系列）は、お互いに気になったことをメモし合いながら旅をする「メモドライブ」を実施。イワクラ（蛙亭）、蓮見翔（ダウ90000）、渡辺隆（錦鯉）、兼近大樹（EXIT）、熊元プロレス（紅しょうが）、中川安奈の独身男女6人が3対3で集結し、プリ撮影やバーベキューで親睦を深めた。

序盤の車内で「みんな独身だけど、イワクラは？」と話題がふられると、イワクラは緊張の面持ちで「オズワルド伊藤君と3〜4年付き合いました…付き合ってました」と、破局公表。共演者仲間が「えっ!?」「ええーっ!?」と大きく驚き「ここで言う!?」とざわつく中、「先日、別れました」と語る。

イワクラは「めちゃくちゃ結婚すると思ってたけど、めっちゃリアルに考えた時に、全然コイツ無理かもって」と続け、「旦那さんてなった時に全く頼れない」「本当生活が終わってるんで。病院も行かないし、一緒に健康診断行こうよと言っても『まあまあまあ』って言われたりとか」と伊藤のだらしなさを説明。「死ぬ確率高い奴と結婚せんくない？」と断言し、メンバーやスタジオも爆笑。「全部私が言ってくることを反発してくる。それが一番ムカついて」と、イワクラの不満が炸裂すると、隣に座っていた蓮見も「溜まってたんだなぁ」とメモし、イワクラの心境に寄り添っていた。