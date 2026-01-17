Photo by ERINA UEMURA ©GMO SONIC All Rights Reserved

SEKAI NO OWARI・Nakajinが、ソロプロジェクト第三弾となる楽曲「Satellite」を1月16日に配信リリース。同作をひっさげ翌17日（土）に幕張メッセで開催された＜GMO SONIC 2026＞にへ出演した。

これまでのソロプロジェクト作品でグローバルな視座を持った楽曲を立て続けに発表してきたNakajin。新曲「Satellite」は自身プロデュースによる意欲作で、エレクトロニックなサウンドを軸に、爽やかさと骨太なグルーヴが同居するUKガラージをベースに構築。今回のコラボレーターには、日本とニュージーランドにルーツを持つ三つ子兄弟ユニット「TRiiiPSS（トリップス）」が参加。Nakajinの緻密なトラックメイキングとTRiiiPSSのグローバルな感性が融合し、聴く者を別次元へと誘う仕上がりとなっている。

1月17日（土）に開催された＜GMO SONIC 2026＞では、幕張メッセの巨大なステージに立ったNakajinが新曲「Satellite」を含むセットリストを披露。MARSHMELLOやSTEVE AOKI、AFROJACKといったダンスミュージック界の巨星たちが名を連ねる中、Nakajinは自らプロデュースしたエレクトロニックな楽曲群を武器に、オーディエンスを自身の世界観へと引き込んだ。また、新曲「Satellite」の演奏時には、会場全体が心地よいグルーヴに揺れ、DJ・Nakajinとしてのスキルの高さを証明してみせた。

■Nakajin コメント

I built the topline together with my friends TRiiiPSS over a UKG-inspired beat I made about two years ago - one of my personal favorites.

We always have great vibes in our sessions, and it’s such a fun process every time.

During the process, the word “Satellite” came to mind, and from there we shaped the track with space-inspired sound design to bring it all together.

【日本語翻訳】

約2年前に自分が制作したUKガラージテイストのビートをもとに、友人のTRiiiPSSと一緒にトップラインを作りました。個人的にも特にお気に入りの楽曲のひとつです。

セッションはいつも雰囲気が良く、毎回とても楽しい制作時間になっています。

制作の途中で「Satellite」という言葉がふと浮かび、そこから宇宙をイメージしたサウンドデザインを取り入れながら、楽曲全体を作り上げていきました。

■TRiiiPSS コメント

“Collaborating with Nakajin was such an incredible experience. We’re grateful to work with him not only as a producer and DJ, but also as a friend and mentor. He taught us so much beyond music, things you don’t usually hear from other artists. His patience, flexibility, and openness to our ideas, combined with the experience he has from working with SEKAI NO OWARI, made the process feel both inspiring and natural.

“Satellite” came together very organically after he sent us the beat the day before, and the entire song was created in a single day at our home studio. Since we live so close to the train tracks, we had to carefully time our recordings to avoid catching the train noise. Every time we’re in the studio together, he never leaves his seat and is completely dialed in during the creation process. It’s always filled with great energy, laughter, and creativity. We always learn something new from him, and he constantly guides us to be the best artists we can be. This song is such a vibe on so many levels. We really created something near the satellites that day.”

― TRiiiPSS

【日本語翻訳】

「Nakajinと一緒に制作できたことは、本当に素晴らしい経験でした。プロデューサーやDJとしてだけでなく、友人であり、メンターとしてもご一緒できたことに心から感謝しています。音楽のことはもちろん、他のアーティストからはなかなか聞けないようなことまで、本当に多くのことを教えてもらいました。私たちのアイデアに対する彼の誠実さや柔軟さ、そしてオープンな姿勢に加え、SEKAI NO OWARIで培ってきた豊富な経験が合わさって、制作はとても刺激的でありながら、自然な流れで進んでいきました。

「Satellite」は、前日に彼からビートが送られてきたことをきっかけに、とても自然な形で生まれました。楽曲はすべて、私たちの自宅スタジオで、たった1日で完成しました。スタジオが線路のすぐ近くにあるため、電車の音が入らないよう、録音のタイミングには細心の注意を払っていました。彼は一緒にスタジオに入ると、席を立つことなく、常に制作に集中しきっている様子でした。そこにはいつも素晴らしいエネルギーと笑い、そしてクリエイティビティが溢れています。私たちは毎回必ず何か新しいことを学び、彼は常に、私たちが最高のアーティストになれるよう導いてくれます。この曲は、いろいろな意味で本当に最高のヴァイブを持った一曲です。あの日、私たちはまさに“衛星のそば”で、特別な作品を生み出したと思っています。」

― TRiiiPSS

◾️「Satellite」- Nakajin, TRiiiPSS

2026年1月16日（金）リリース 配信：https://nakajin.lnk.to/satellitePR

Produced by Nakajin

作詞：TRiiiPSS

作曲：Nakajin, TRiiiPSS

◾️＜GMO SONIC 2026＞ 日程：2026年1月17日（土）・18日（日）

会場：幕張メッセ

