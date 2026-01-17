短くても、こんなに女性らしい！【40・50代】が参考にしたい♡「ショートボブ」

ショートボブはすっきり見えする一方で、丸みや質感で女性らしさを残せるスタイル。ウエイトのつけ方や毛流れの作り方を工夫することで、短くても柔らかな印象に仕上がります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が無理なく取り入れやすいショートボブをご紹介します。

冬服にも映えるコンパクトショートボブ

上半身にボリュームが出やすい冬の装いでも、全体をすっきり見せてくれるショートボブ。くすみブラウンの落ち着いた色味に、プツッとしたライン感を効かせたコンパクトなシルエットが印象的です。ひし形を意識したフォルムなので、シャープになりすぎず柔らかさもキープ。クールさと女性らしさのバランスのとれたデザインです。

丸みが際立つヘルシーな暖色ショートボブ

オレンジ味を含んだ暖色ブラウンが映える、ふんわり丸みのあるショートボブ。根元をさり気なく立ち上げることで、トップに自然な高さが生まれています。サイドは内側へおさめフェイスラインに沿うように調整しているので、小顔効果も狙えそう。軽やかさとヘルシーな雰囲気が引き立つスタイルです。

ハイライトで陰影を効かせた前下がりショートボブ

前下がりシルエットが印象的なショートボブに、白髪ぼかしを兼ねたデザインカラーをプラス。トップにブリーチでハイライトを入れ、アッシュグレーを重ねています。ストレートタッチで仕上げ、ウェットな質感とクシ跡を残すことでモードな雰囲気に。陰影が加わり、シンプルでも奥行きが感じられます。

丸みと軽さを両立したエアリーショートボブ

全体はゆったりとした丸みを持たせつつ、襟足はタイトに整えたショートボブ。トップはふんわり被せるようにカットされており、エアリーな軽さが際立ちます。短めでも柔らかな印象をキープできるのがポイント。自然とこなれて見える仕上がりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@amimotoki様、@urano_kazuyuki様、@hanae.yamaguchi様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里