WORSTRASH、キャリア初の全国ツアー第一弾ゲストアーティスト10組を発表
WORSTRASHが、キャリア初となる全国ツアー＜Love Me Kill Me Tour＞の第一弾ゲストアーティストを発表した。
本ツアーは、2月より全国11箇所を巡るWORSTRASHにとって初の全国ツアー。これまでの活動で築きあげてきた繋がりを基軸に、音楽的に共鳴するアーティストを各地公演ごとに対バン形式で迎える。
第一弾として発表されたゲストはいずれもWORSTRASHがリスペクトを公言するアーティスト。初日の千葉LOOKでは、盟友であるredmarker, Good Grief, See You Smileの3組と共演を果たす。
そのほか第一弾で発表されたアクトは、Doona、鉄風東京、SBE、VII DAYS REASON、RED in BLUE、Tyrkouaz、The Cards I Playなど。今後も追加ゲストの発表が予定されているとのことだ。チケットは現在一般受付中。
■＜Love Me Kill Me Tour＞
2026/2/4(水) 千葉LOOK
2026/2/10(火) 長野ALECX
2026/2/11(水・祝)新潟CLUB RIVERST
2026/2/23(月・祝)名古屋ell. FITS ALL
2026/3/4(水)北海道KLUB COUNTER ACTION
2026/3/9(月)福岡Queblick
2026/3/11(水)大阪アメリカ村DROP
2026/3/12(木)静岡UMBER
2026/3/27(金)水戸LIGHT HOUSE
2026/3/31(火)兵庫 太陽と虎
2026/4/7(火)東京LIVE HOUSE FEVER
