WORSTRASHが、キャリア初となる全国ツアー＜Love Me Kill Me Tour＞の第一弾ゲストアーティストを発表した。

本ツアーは、2月より全国11箇所を巡るWORSTRASHにとって初の全国ツアー。これまでの活動で築きあげてきた繋がりを基軸に、音楽的に共鳴するアーティストを各地公演ごとに対バン形式で迎える。

第一弾として発表されたゲストはいずれもWORSTRASHがリスペクトを公言するアーティスト。初日の千葉LOOKでは、盟友であるredmarker, Good Grief, See You Smileの3組と共演を果たす。

そのほか第一弾で発表されたアクトは、Doona、鉄風東京、SBE、VII DAYS REASON、RED in BLUE、Tyrkouaz、The Cards I Playなど。今後も追加ゲストの発表が予定されているとのことだ。チケットは現在一般受付中。

■＜Love Me Kill Me Tour＞

2026/2/4(水) 千葉LOOK

2026/2/10(火) 長野ALECX

2026/2/11(水・祝)新潟CLUB RIVERST

2026/2/23(月・祝)名古屋ell. FITS ALL

2026/3/4(水)北海道KLUB COUNTER ACTION

2026/3/9(月)福岡Queblick

2026/3/11(水)大阪アメリカ村DROP

2026/3/12(木)静岡UMBER

2026/3/27(金)水戸LIGHT HOUSE

2026/3/31(火)兵庫 太陽と虎

2026/4/7(火)東京LIVE HOUSE FEVER チケット一般受付中

https://w.pia.jp/t/worstrash-lovemekillme/

