将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第１局は１８日に島根・出雲市の「出雲文化伝承館」で指される。１７日は福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝と挑戦者の西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が現地入りし、対局場で検分を行った。

昨年は床の間と平行に両者が向き合っていたが、今年は垂直になった。対局場の奥行きが２間（約３・６メートル）と狭く、昨年はそこに立会人の長机、対局者と盤、テレビカメラがひしめいていた。長机と対局者の向きを変えたことで、テレビカメラを隣の部屋に設置するレイアウトとなり、窮屈ぶりを解消した。

４期連続の登場となる西山は「だから記録（員）の席が反転していたんですね。改善してくださったんですね」と感謝こそすれ、ほとんど気にならない様子だった。

この日の出雲市は最高気温１４度の小春日和。あす１７日も最高気温１２度の陽気が予想されている。前期の出雲対局（第２局）での検分（昨年３月１５日）の際は、昼間の気温が５度前後で、最大風速８メートルの凍（い）てつく風が対局場のガラス戸を叩くコンディションだった。