ゾーイ・サルダナが、世界興行収入で歴代トップに立った。『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の公開により、総額は154億7000万ドル（約2兆2000億円）を突破。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』ほかマーベル・シネマティック・ユニバース作品や「スター・トレック」などの大ヒットシリーズがゾーイの記録を支えている。



【写真】世界興行収入で歴代トップに立ったゾーイ・サルダナ

ゾーイはインスタグラム動画で、こう喜びを語った。「史上最高の興行収入俳優になれたこの特別な旅に、心から感謝しています。この成果は、幸運にも参加できた素晴らしいシリーズ、私を信じてくれた監督たちのおかげです」



さらに、J.J.エイブラムス（「スター・トレック」）、ジョー＆アンソニー・ルッソ（「アベンジャーズ」）、ジェームズ・ガン（「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」）、ジェームズ・キャメロン（「アバター」）ら監督の名を挙げ、「私の中にある可能性を信じ、挑戦させてくれたことに感謝しています。あなたたちの信頼とビジョンは、映画だけでなく、私というアーティストを形作ってくれました」と語った。最後にファンへの感謝も忘れなかった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）