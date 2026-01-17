崇左南駅で高速鉄道列車を降りる子どもたち。（２０２５年１２月２６日撮影、南寧＝新華社配信）

【新華社南寧1月17日】中国広西チワン族自治区南寧市の幼稚園児500人余りが、高速鉄道で崇左南駅（同自治区崇左市）の体験学習拠点を訪れ、園外保育活動を行った。子どもたちを乗せた列車は、南寧と憑祥（ひょうしょう）市を結ぶ南憑高速鉄道が全線開業して以降、初めて運行される体験学習専用列車となった。

南寧東駅の待合ロビー。（２０２５年１２月３１日撮影、南寧＝新華社配信）

体験学習拠点の敷地面積は350平方メートル。中国の高速鉄道の歴史や切符の変遷など七つの特色ある展示コーナーを設け、解説や写真、実物展示、没入型体験を組み合わせて鉄道の発展の歩みを分かりやすく紹介している。子どもたちはスタッフの手助けの下、駅の改札員や安全検査員などに扮し、旅客サービスのさまざまな業務を体験した。

鉄道職員と糖葫芦（タンフールー、果実を使ったあめ菓子）を作る子どもたち。（２０２５年１２月２６日撮影、南寧＝新華社配信）

中国の高速鉄道の営業距離は既に5万キロを超え、人口50万人以上の都市の97％をカバーする。高速鉄道の高い効率性と安全性、利便性は、児童生徒の校外学習を交通面から支えている。全国の各地でも鉄道輸送の強みを活かした体験学習旅行の取り組みが進み、地域の特色や年齢層に応じたプログラムが用意され、子どもたちは没入型体験を通じて地域の文化や歴史、自然資源に対する理解を深めている。（記者/林凡詩）

鉄道職員と餃子を作る子ども。（２０２５年１２月２６日撮影、南寧＝新華社配信）

列を作り、玉林北駅（広西チワン族自治区玉林市）に入場する体験学習参加の子どもたち。（２０２５年１１月２４日撮影、南寧＝新華社配信）