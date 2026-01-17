狩野舞子、美脚あらわなミニ丈ゴルフウエア姿「メイク新鮮できゃわ」「綺麗」
元バレーボール日本代表の狩野舞子（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。「ACCORDIA GOLFのゴルフメディア 『SHIBAFU』に掲載していただきました」と報告し、ゴルフウエア姿を披露した。
【写真】「新鮮できゃわ」美脚あらわなミニ丈ゴルフウエア姿の狩野舞子
投稿では、4枚の撮影ショットをアップ。クラブを手に、爽やかなブルーのトップスにミニ丈のボトムスを合わせた美脚がのぞくウエア姿で、柔らかい表情を浮かべている。
狩野「私がゴルフにハマった経緯、私が思うゴルフの魅力などなどお話しさせてもらってます ぜひご覧ください」と呼びかけた。
この投稿に、元女子プロゴルファーの宮里藍さん（40）が「このメイク新鮮できゃわ」と反応したほか、フォロワーから「可愛すぎるよ」「綺麗ですね」などの声が寄せられている。
