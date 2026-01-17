「ちょっと球威的に落ちているところはあると思う」注目の阪神守護神問題、34歳左腕の起用はどうなる？元阪神首脳の考察「どういうふうにメスを入れるのか…」

藤川監督はどのように勝利の方程式を構築していくか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

オフも充実の補強を行った阪神は今季は2リーグ制以降初となるリーグ連覇、また届かなかった日本一を目指すシーズンとなる。

助っ人野手では遊撃候補のキャム・ディベイニーが加入、捕手陣では日本ハムから昨季の最優秀バッテリー賞に輝いた伏見寅威がトレードで合流と着々と課題を埋める補強を進めた。

昨季、最多勝、最多奪三振に輝いた村上頌樹、最優秀防御率の才木浩人を筆頭に先発陣の層の厚さ、さらに他球団を圧倒したのはブルペンの優秀さだった。

66登板で防御率0.87の左腕、及川雅貴、脅威の防御率0.17の石井大智、そこから守護神の岩崎優に繋げるという勝利の方程式がチームを支えた。

自身も救援出身の藤川球児監督が果たして連覇がかかる2026年度、「勝利の方程式」を改めてどう構築していくのか。球界内からも考察の声が出ている。

現役時代は日本ハム、阪神で活躍、引退後も阪神、中日でヘッドコーチを務めた片岡篤史氏が1月16日に、自身のYouTubeチャンネルに「【今シーズン阪神は守護神に岩崎？石井？片岡なら誰を起用する！？】【今シーズン20本以上HR打つ可能性がある選手とは？】」と題した動画を更新。今季の阪神の救援陣の起用に独自の考察を加えている。

ファンからの質問に応える形で進められた今回の動画。阪神のクローザーは誰になるのかという問いに関して「石井、及川 そこをどうするか」とコメント。昨季、ソフトバンクと戦った日本シリーズでも初戦に阪神が勝った試合では2−1と1点差で迎えた8回から及川が登板、一死二塁の場面で石井を投入。9回も回またぎでそのまま石井が続投。二死一、二塁まで追い込まれながら、柳町達を中飛に打ち取りゲームセットを迎えた場面があった。