「捏造だし陰謀論だよ」庄司智春、妻・藤本美貴と言い合いに？ 「ミキティ細かいわ笑」「相変わらずらぶらぶ」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは1月16日、自身のInstagramを更新。夫婦の楽しそうな様子を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】庄司智春の“もう…終わってんじゃん！”という姿
続けて「そんなのありえないし出るわけねぇだろ！ またミキティの捏造だし陰謀論だよ。見えたとしてもAIだろ」とつづっている庄司さん。しかし2枚目の写真を見ると、薄っすらと鼻毛のようなものが出ていることが分かります。
この投稿にファンからは、「出てます」「しっかり見えてます」「ミキティ細かいわ笑」とツッコむ声のほか、「とーたん！白髪鼻毛出てからがスタートやで！！！」とフォローする声、「相変わらずらぶらぶ」「愛されてますね」と藤本さんとの仲の良さに言及する声などが寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】庄司智春の“もう…終わってんじゃん！”という姿
「鼻毛の白髪が出ちゃったら終わり」庄司さんは「冬休み」とつづり、自身の写真を2枚載せています。1枚目は運転中の姿です。「家族で楽しく旅行中」とのことですが、藤本さんに「もう…終わってんじゃん！」と言われたよう。庄司さんがその理由を尋ねたところ、「もう鼻毛の白髪が出ちゃったら終わりだよ」と返ってきたそうです。
この投稿にファンからは、「出てます」「しっかり見えてます」「ミキティ細かいわ笑」とツッコむ声のほか、「とーたん！白髪鼻毛出てからがスタートやで！！！」とフォローする声、「相変わらずらぶらぶ」「愛されてますね」と藤本さんとの仲の良さに言及する声などが寄せられました。
「夫婦でビッグ特番に出るのは初めて」5日の投稿では、バラエティー番組『クイズ！ドレミファドン』（フジテレビ）に夫婦で出演したことを報告し、おそろいのシャツを着た藤本さんとのツーショットを披露した庄司さん。番組について、「夫婦でビッグ特番に出るのは初めて 少し照れたけど2人で頑張ってきました」とコメントしました。
(文:勝野 里砂)