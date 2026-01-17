女優の筒井真理子（65）が、17日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、過酷だった撮影の思い出を語った。

昨年だけでドラマ12本、映画5本に出ている筒井。演じる役の幅広さから、“カメレオン女優”と評する声もある。「元々、オリジナリティーがないと思っているので、化けるのが好きというか。くせがないから、割とどっちにもいけるという感じもあって」と自己分析した。

それだけに、役作りは綿密に行う。「分からないことは調べます。愛している子供をDVするって、なかなか分からないから、心理学の本を読んだり、先生に聞きに行ったり。“どうしてこうなるんですか？”って聞きに行ったり。でも、ここかな？ってコアがつかめると、よし！えい！みたいな」と明かした。

大変だった役について聞かれると、「ありましたねえ」とつぶやいた。極寒の中での撮影だったという。

「氷点下の湖にね、入っていく、入水するみたいな感じで。雪がパラパラしていたんですけど、寒いじゃないですか。それで上がって、冷たいの（状態）でせりふを言うんですよ、その後。もっと寒いんです」

まさに命懸けの撮影。体を張りまくった筒井だが、衝撃の結末が待っていたという。「そのシーン、全部カットでした」。スタジオに「え〜！！」と驚きの声が広がると、筒井は「湖に入ったのは撮っているんですけど、その後のせりふのところは全部カットで」と説明していた。

それでも、現場ではスタッフの結束力を感じたという。「その後に雪が雨でどしゃぶりに変わって、私が冷たいところに入ったので、スタッフさんが誰も傘を差さずに、全員、雨に濡れて立っているんです。愛だなあと思って。うれしい」。一体化した現場の雰囲気作りに、感謝を口にした。