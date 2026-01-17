iLiFE!若葉のあ、メンカラ袴身にまとい「学生ランウェイ」初登場「可憐すぎる」「存在が奇跡」と注目集まる【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】9人組アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の若葉のあが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】9人組アイドルメンバー「存在が奇跡」可憐な袴姿
「学生ランウェイ」に初登場した若葉。自身のメンバーカラーでもある緑を取り入れた袴に身を包み、堂々とランウェイを闊歩した。1輪の花を手に持ち、可憐な魅力を放出。会場中の視線を集めていた。このランウェイを受け、ネット上では「可憐すぎる」「存在が奇跡」「袴似合いすぎ」「メンカラ袴いい！」などと反響が上がっている。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。若葉のほか、きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
◆若葉のあ、袴身にまといランウェイ闊歩
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
