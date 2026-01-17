＝LOVE野口衣織、グループの飲酒事情告白 タバコは「吸ってないです」ばっさり明言
【モデルプレス＝2026/01/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が、17日放送のフジテレビ系「最強LINEグループ旅」（毎週土曜あさ10時25分〜）に出演。グループの飲酒事情を明かした。
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆野口衣織、メンバーの飲酒事情告白
この日の放送では、前回出演した歌手のhitomiが「飛ばしすぎちゃって…改心した」と酒に酔ってしまったことを反省する一幕が。これを受け「お酒なんてアイドルは飲まない？」とhitomiが野口に聞くと「全然飲むメンバーもいるんですけど、私は少ない」とグループの飲酒事情について明かした。
◆野口衣織「吸ってないです」喫煙者ではないと明言
また、お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓は「タバコだけ？吸うのは」と冗談混じりに質問。すると野口は「ヤニアイドル？」と驚いた様子を見せつつ「吸ってないです」と喫煙者ではないと明言していた。（modelpress編集部）
