北爪さくら、赤の袴姿で上品ランウェイ「可愛すぎ」「見惚れた」と反響【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】北爪さくらが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
北爪は2023年末に開催されたオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演。その後ガールズグループ・RIRYDAY（リリィデイ）として活動していた。
【写真】「日プ女子」出身美女「見惚れた」と話題の袴姿
◆北爪さくら、袴姿で登場
北爪はアイボリーの着物に赤の袴を合わせて登場。髪をアップスタイルにまとめ、上品なランウェイを披露した。ネット上では「お嬢様みたい」「可愛すぎ」「似合う」「見惚れた」などと反響が寄せられている。
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
