2児の母・佐田真由美、愛娘が「首根っこ掴みながらメイクしてくれた」ショット公開 完成度の高さに驚きの声
【モデルプレス＝2026/01/17】モデルの佐田真由美が1月16日、自身のInstagramを更新。愛娘にメイクを施してもらっている姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳2児の母モデル「微笑ましい」娘に首掴まれメイクされるショット
佐田は「娘が首根っこ掴みながらメイクしてくれた どうかな？」と綴り、娘に首元をがっしりと掴まれ、至近距離でメイクをされる姿を投稿。仕上がりとして公開した写真では、丁寧に描かれたアイラインやリップが際立つ美しいビジュアルを披露し、「私はとても気に入りました」と嬉しそうに紹介している。
この投稿に、ファンからは「娘さんのメイク技術すごい」「メイクに興味があるお年頃なのね」「微笑ましい姿」「メイクをしてもらえるなんて憧れる」「美しいママ」「楽しそう」といった声が寄せられている。
佐田は2008年10月1日、クリエイターの野村訓市氏と結婚。2009年4月6日に第1子女児、2010年11月4日に第2子女児を出産した。（modelpress編集部)
