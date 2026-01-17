ダイアジェンヌ期間限定カラー♡上品モカブラウンで美ボディへ

補整下着のパイオニアとして長年支持されてきたダイアナの「ダイアジェンヌ」から、期間限定カラー《モカブラウン》が登場しました。肌なじみのよい深みカラーは、毎日のコーディネートにも自然に溶け込み、補整下着をより身近に感じさせてくれます。機能性と美しさを兼ね備えた名品に、今だけの特別感がプラスされた注目のシリーズです♡

ダイアジェンヌが叶える立体ボディ



ダイアジェンヌは1986年に誕生し、素材やパターンを徹底的に見直し1997年に完成した補整下着。女性の体の奥行きや動きを緻密に計算した立体パターンを採用し、美しい曲線を描き出します。

ボディスーツは49パーツ・44工程という丁寧なものづくりで、長時間着用しても快適な補整力を実現しています。

べリエちゃん×piumが降臨。平成女児カルチャーがダークロマンに染まる新作コラボ

肌映えする期間限定モカブラウン



今回登場した《モカブラウン》は、カフェモカのようなまろやかさと上品さを併せ持つカラー。肌なじみがよく、白や淡色トップスのインナーとしても使いやすいのが魅力です。

補整下着特有の“隠す色”ではなく、知的で女性らしいニュアンスを楽しめるのは、期間限定ならではの特別感です。

展開アイテムと購入方法



モカブラウンは、ハーフカップブラジャー19,800円、コルセット52,800円、ハイウエストショートガードル25,300円、カラーバリエーションショーツ4,950円で展開。

いずれも税込価格です。販売はダイアナオンラインショップにて。初めて購入する方は、サロンでの採寸が必要となるため、まずは試着体験がおすすめです。

今だけの特別カラーを味方に



ダイアジェンヌの期間限定モカブラウンは、補整力はそのままに、色で楽しむ新しい魅力をプラスしたシリーズ。

毎日身につけるものだからこそ、気分が上がるカラー選びも大切にしたいですね。

2026年4月30日までの限定展開なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪美しさと心地よさを両立する一着で、自分らしいプロポーションづくりを始めてみてください。