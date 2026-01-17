フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰ どこよりも早い順位予想」。福留孝介氏、五十嵐亮太氏、岡崎郁氏、谷繁元信氏、鳥谷敬氏、西山秀二氏ら球界の有名ＯＢたちをゲストに迎えた。

米・カブスでも活躍した福留氏は、メジャーリーガーとして迎えた開幕戦を回想。

「僕、メジャー移籍して１年目の最初、開幕戦。九回に同点のスリーランを打ってるんですね」と振り返った。開幕戦で３打数３安打３打点と鮮烈デビューを飾った福留氏だが「スタンドをぱっと見ると、ファンの方たちがボードを持ってる…。それが日本語で『偶然だぞ』って…」と自身に向けられた不可解すぎるメッセージに困惑したことを述懐。

共演者たちが爆笑する中、福留氏は「この年のカブスのスローガンが『Ｉｔｓ Ｇｏｎｎａ Ｈａｐｐｅｎ（何かが起きるぞ）』っていうスローガンだったんですよ。それをパソコンで今みたいにちゃんと翻訳できてなくて。パソコンで翻訳すると『偶然だぞ』が一番トップに来てたんですって。それをみんな、正解だと思って。（福留氏の本塁打で）うわーって盛り上がってる。みんなが『偶然だぞ』『偶然だぞ』って」と説明した。

浜田は当時のスタンドの様子が映し出されると爆笑。「ＦＵＫＵＤＯＭＥ偶然だぞ！これは、おもしろいな！」と腹を抱えていた。