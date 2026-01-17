¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×ÆÍÁ³¤Î²þÌ¾¡¢ÅÅ·âº§¡¢Âà½ê¡Ä33ºÐÄ«¥É¥é½Ð±é½÷Í¥à²ÈÂ²Î¹¹Ôá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¤µ¤óåºÎï¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÎÀ¼
²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ø
¡¡3Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡Ä2Ç¯Á°¤Ë»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·²þÌ¾¤·¤¿33ºÐ½÷Í¥¤Îà²ÈÂ²Î¹¹Ôá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ¯»Ï¤Ï²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¤´Ë«Èþ¡£2026Ç¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹‼¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏµÜÆâ¤Ò¤È¤ß(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£
¡¡²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤¹¤ëµÜÆâ¤Î»Ñ¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤é²Ä°¦¤é¤·¤¤¤«¤é¤ªåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤â¤´³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡µÜÆâ¤ÏºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ¡¢15ºÐ¤À¤Ã¤¿2008Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿±é¤¸¤ëÀ¾¶¿µÈÇ·½õ(Î´À¹)¤ÎËå¡¦¶×Ìò¡¢19Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Àî¸¶´îÈþ»Ò¤ÎËå¤Ç¤¢¤ëÀî¸¶Ä¾»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¡£23Ç¯9·î¤Ë¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£24Ç¯11·î¡¢17Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢ËÜÌ¾¤ÎµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£