¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×·î9¥É¥é¥Þà¹õÈ±´Ç¸î»ÕáÌò¤Ç½Ð±é¢Íà¤Þ¤µ¤«¤ÎÀµÂÎá·ãÊÑ¤·¤¿32ºÐ·Ý¿Í¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥Ï¥Þ¤êÌò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤½Ð¤·¤Æ¤¿¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö¼«Á³¤Ê±éµ»¡×½Ð±é¤Ë¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¹õÈ±¤Î´Ç¸î»ÕÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿à¤Þ¤µ¤«¤ÎÀµÂÎá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Î´Ç¸î»Õ¡¦¾¾ËÜ²ÂÀ¤Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇ¼¸À¡×¤ÎÇö¹¬(32)¡£ÉáÃÊ¤ÎÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤«¤é¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï1ÏÃ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Çö¹¬¤¬´Ç¸î»Õ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¸«¤¿»ö¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¡×¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö´Ç¸î»Õ¥Ï¥Þ¤êÌò¤¹¤®¡×¡Ö¼«Á³¤Ê±éµ»¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£