あすの天気です。北陸から北の日本海側は、午前中を中心に雪で、風も強くなりそうです。関東から西は、穏やかに晴れる所が多いでしょう。

西日本は、あすも引き続き、うっすらと黄砂が飛ぶ所がありそうです。気になる方は、洗濯物の干しっぱなしは控えたほうが良さそうです。

あすの気温です。山陰や北陸、北日本では、きょうより大幅に気温の下がる所があるでしょう。新潟の最高気温は、きょうより8℃も低い、4℃の予想です。東京は、きょうより少し低いですが、日差しのもとでは暖かいでしょう。一方、九州や四国は春のような陽気が続き、15℃前後まで上がる所が多くなりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 : 1℃ 釧路 : 1℃

青森 :-1℃ 盛岡 : 0℃

仙台 : 5℃ 新潟 : 4℃

長野 : 4℃ 金沢 : 7℃

名古屋:14℃ 東京 :14℃

大阪 :12℃ 岡山 :13℃

広島 :15℃ 松江 :10℃

高知 :17℃ 福岡 :15℃

鹿児島:19℃ 那覇 :24℃

週間予報です。週明け月曜日も、日本海側を中心に雨や雪となるでしょう。火曜日以降は、強い寒波がやってくる見込みです。寒さの厳しい日が続き、日本海側は連日の大雪となるおそれがありますので早めに備えを始めてください。