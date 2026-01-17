東京・杉並区のアパートで、強制執行のため訪れた執行官など2人が包丁で刺された事件で、逮捕された住人の男が「生活保護を打ち切られた」と供述していることがわかりました。

この事件はおととい、杉並区和泉の路上で、アパートの立ち退きの強制執行に訪れた執行官など2人が住人の山本宏容疑者（40）に包丁で刺され、2人のうち保証会社勤務の小栗寿晃さん（61）が死亡したものです。

先ほど、小栗さんの勤務先の社長が取材に応じました。

小栗さんの勤務先社長

「（去年6月）執行官と行って、（小栗さんが）山本容疑者に会っているんですけど、『支払いも退去もできませんので立ち退き訴訟を進めてください』と言って（ドアを）閉められちゃった。支払い催告で執行官が行ったときも（山本容疑者は）不誠実だった」

社長によりますと、家賃の滞納額は今月時点でおよそ100万円に上っていたということです。

捜査関係者によりますと、山本容疑者は取り調べに対し、「生活保護を受けていたが、隙間バイトをするようになってから生活保護を打ち切られた」と供述しているということで、警視庁は動機をさらに追及しています。