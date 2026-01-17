女優の筒井真理子（65）が、17日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、役作りにまつわるエピソードを語った。

昨年だけでドラマ12本、映画5本に出ている筒井。演じる役の幅広さから、“カメレオン女優”と評する声もある。「元々、オリジナリティーがないと思っているので、化けるのが好きというか。くせがないから、割とどっちにもいけるという感じもあって」と自己分析した。

カンヌ映画祭に出品された映画「淵に立つ」では、町工場を営む夫（浅野忠信）と支える主婦を演じた。時系列の流れから、作品の後半部分では体重を13キロ増やしたという。

「前編がやせていて、後編が1カ月後で、1カ月あったんですけど、その間に映画も1本あった。だから2週間くらいしかなかったんですけど、ずーっと食べてましたね」

「ナインティナイン」岡村隆史からは「太るのはいいけど、絞るのが大変じゃなかったですか？」と問われた。筒井は「こっちの方が楽でした。ぼーっとしてくし、食べると眠くなるし。本番中も落ちていちゃいけないと思って、お弁当を2つもらって、食べて、食べて、食べて」と振り返った。

よく増量した食べ物は「タンタンメンが意外と効いたような気がします」と話し、「1日2回くらい（食べた）」と驚かせた。

作品はカンヌの「ある視点」審査員賞を受賞。筒井は「これでカンヌに（出展されて）賞をいただきました。太ったかいがあったなって」と胸を張った。