¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î£Õ¡½£²£³¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï£±£¶Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¥è¥ë¥À¥óÀï¤Ç£±¡½£±¤Î¤Þ¤Þ¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À£Ð£ËÀï¤òÀ©¤·¤Æ£´¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬¡¢Æ±Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆü´ÚÎ¾¹ñ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ£Õ¡Ý£²£±À¤Âå¤Ç»²Àï¤¹¤ë°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤Ï£Õ¡Ý£²£³À¤Âå¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç´Ú¹ñ¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç£Õ¡Ý£²£±¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤È¤«·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÃ±¤Ë¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÎÀï½ÑÉÔºß¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ®»ÖÁÓ¼º¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤è¤êº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡££²£°£²£¸Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤È¤½¤ÎÀè¤Î£×ÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨Ì¤Íè¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤À¤±¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤òµ¾À·¤Ë¤·¤¿¾å¤ËÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»þ·×¤Ï´ñÌ¯¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤Î¾ÇÅÀ¤¬£´Ç¯¼þ´ü¤Î¸ÞÎØ¤ä£×ÇÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤À¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ëÊ¼ÌòÆÃÎã¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡×¡£º£²ó¤Î´Ú¹ñ¤â¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£¹·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë°¦ÃÎ¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ø½Å¤ÃÖ¤¯°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï°¦ÃÎ¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç£Õ¡Ý£²£±¥Á¡¼¥à¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£Èà¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£×ÇÕÍ¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤À¤«¤é¤À¡£°æ¤ÎÃæ¤Î³¿¤ÎÌò²ó¤ê¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï´Ú¹ñ¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼«¹ñ¤òÈéÆù¤Ã¤¿¡£