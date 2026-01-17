のんふぃく！海まりん＆こるね、美脚際立つミニスカ制服姿でペアランウェイ【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】7人組アイドルグループ・のんふぃく！の海まりんとこるねが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】7人組アイドルメンバー、美脚際立つ制服姿に会場釘付け
「学生ランウェイ」では初のランウェイとなった海とこるねは美しい脚が際立つミニスカートの制服を着こなして登場。トップでは仲良くポーズを決めた。のんふぃく！はライブステージにも登場する。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆海まりん＆こるね、制服姿で登場
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
