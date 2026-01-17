「今日好き」MON7A（もんた）、トップバッターで登場「学生ランウェイ」開幕
【モデルプレス＝2026/01/17】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演。トップバッターを飾った。
【写真】「今日好き」話題イケメンがトップバッター
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。MON7Aは「ハロン編」に参加していた。
「学生ランウェイ」初登場にしてトップバッターを飾ったMON7Aは、制服姿で堂々と観客にアピールし、会場を沸かせていた。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
◆MON7A（もんた）、初登場でトップバッター
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
