小西桜子、ヘルシー美ボディ輝くショーパン姿「美脚すぎる」「ウエスト引き締まってる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/17】女優の小西桜子が1月17日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳美人女優「大自然に映える美しさ」美脚スラリのショーパン姿
◆小西桜子、美ボディ輝く絶景オフショット公開
小西は、大自然のロケーションをバックに開放感あふれる姿を投稿。引き締まった美しいウエストと真っ直ぐに伸びた健康的な美しい脚が際立つ、赤茶色のタイトな半袖トップスとショートパンツ姿を披露している。
◆小西桜子の投稿に反響
この投稿には「美脚すぎる」「スタイル抜群」「健康的で美しい」「このスタイル憧れる」「大自然に映える美しさ」「ウエスト引き締まってる」「どこの国だろう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
