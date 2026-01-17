◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル）

前日最終オッズが１月１７日、ＪＲＡから発表された。

単勝１番人気は昨年の菊花賞４着馬（６）ゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）で２・４倍。１頭抜けた人気を集めている。キャリア９戦で【４３２０】と随一の安定感を誇る（１１）シャイニングソード（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父フランケル）が７・３倍、前走のエリザベス女王杯で３着に好走した（１２）ライラック（牝７歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）が７・４倍、菊花賞で勝ち馬から０秒６差と健闘し、ハンデ５３キロが魅力の（５）コーチェラバレー（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父キズナ）が７・５倍と２番人気以下３頭は僅差だ。昨年のセントライト記念でミュージアムマイルの２着に入った（８）ヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）が９・５倍で続き、この５頭が１０倍以下となっている。

馬連は（６）―（１１）が７・３倍で１番人気。（５）―（６）が８・２倍、（６）―（８）が１１・５倍で続き、ゲルチュタールを軸とした組み合わせが売れている。

３連単の１番人気は（６）→（５）→（１１）で４７・２倍。（６）→（１１）→（５）が５２・６倍、（６）→（５）→（８）が６９・５倍で続く。ゲルチュタールを軸に、コーチェラバレー、シャイニングソードを絡める組み合わせが人気の中心だ。