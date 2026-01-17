“コールドスリープ中”Perfumeかしゆか、着物姿の近影投稿にファン歓喜「とてもお美しいです」「近況報告嬉しいなぁ」
コールドスリープ（活動休止）中のテクノポップユニット・Perfumeのかしゆか（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。着物姿の近影を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「とてもお美しいです」着物姿の近影を公開したPerfume・かしゆか
昨年12月31日をもってコールドスリープに入ったPerfume。インスタでは今月2日に、あ〜ちゃん、のっちと3個のスーツケースにそれぞれ手を添えた写真を、3人で同時投稿していた。
その日以来となったこの日の投稿では、「2026初釜 Hatsugama」とつづり、優美な着物姿をアップ。「お着物は数年前に買った千總さんのものを」と紹介し、「お茶会中は写真撮るタイミングないので着付け後の」と全身ショットなどを披露した。
「丙午なので馬にちなんだお道具が多くてとても可愛らしかったです」と感想を伝え、「新しい挑戦の年、太陽のように明るく馬のようにしっかりと踏みしめながら駆けていく満ちた一年になりますように」と決意をつづった。
久々の投稿に、ファンからは「急な更新にビビる嬉しい」「近況報告嬉しいなぁ」「元気にしてたー?」「とてもお美しいですっっ」「ゆかちゃんの和装は世界一麗しい」「髪型も素敵です」「ゆかちゃんも茶人なんですね！」などのコメントが寄せられている。
