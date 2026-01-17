【和食さと】値段そのままで1.5倍に増量中！「牛すきうどん鍋定食」や「若鶏の唐揚げ」など6品が対象《2月3日まで》

和食さとでは、2026年1月16日から2月3日まで、人気メニュー6品を対象とした「1.5倍増量無料キャンペーン」を実施しています。

人気メニューのほか、気軽に頼める一品も対象

1月16日から2月3日までの期間中、対象メニューが1.5倍にボリュームアップ！

特製の割り下を使用した「牛すきうどん鍋定食」や、やわらかなローストビーフと旨味あふれるステーキを一度に楽しめる「ローストビーフ＆ステーキ重」、サクッと揚がったジューシーな「牡蠣フライ」の人気商品をはじめ、もう一皿楽しみたい時や大人数でのシェアにもぴったりな一品料理3種も増量しています。

増量の対象メニューは以下の通り。

・牛すきうどん鍋定食（1758円）→お肉1.5倍

・ローストビーフ＆ステーキ重＜単品＞（1703円）→ローストビーフ＆ステーキ1.5倍

・牡蠣フライ＜単品＞（1263円）→通常4個が期間中は6個に

・若鶏の唐揚げ（548円）→通常5個が期間中は8個に

・焼ぎょうざ（438円）→通常6個が期間中は9個に

・ポテトフライ＜ケチャップ＆マヨ／アボカドソース＞（438円）→ポテトフライ1.5倍

なお、メニューは予告なく変更・中止となる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部