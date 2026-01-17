現在放送中のドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）より、劇中の7人組ボーイズグループ NAZEが歌う同作の主題歌「BABYBOO - NAZE on DREAM STAGE -」を配信リリース。あわせてMVも公開した。

タイトルの“BABYBOO”は、“誰かにとっての大切な存在”を意味する言葉。歌詞には、友情、絆、挑戦、青春の輝きが散りばめられており、互いを支え合いながら夢へ進む“かけがえのない仲間”へのメッセージを明るく爽やかに歌い上げるアンセムとなっている。

同楽曲のMVは、TBS公式YouTubeチャンネル『YouTuboo』にて公開。共同生活する7人が力をあわせて、様々な壁を乗り越えながら大冒険に挑んでいく様子を、可愛らしいアニメーションとあたたかな映像で表現している。グループ名の由来に“旅”というキーワードを持つNAZEと、歌詞に込められたキーワードを表現したMVに仕上がった。

本楽曲で初めてのMV撮影となったNAZEだが、終始和やかな雰囲気の中で撮影し、メンバーのカイセイは「練習生時代も含めて、1番綺麗な笑顔で撮影を終えることができた」と語った。メンバー全員が「全部に注目してほしい」と語るMVで、寒い冬に心が温まるような、元気で明るいNAZEらしさが詰まった作品となっている。

また、楽曲配信とMV公開を記念した各種プレゼントキャンペーンを開催。詳細はドラマ公式サイトに掲載中だ。

さらに、東京、大阪、福岡の3都市を巡るNAZEのお披露目ツアー『DREAM STAGE NAZE Showcase Tour』の開催が決定。ライブパフォーマンスに加えて、本ツアーでしか見られないNAZEの素の姿が存分に楽しめるスペシャルコーナーも準備されているとのこと。チケットは、TBSチケットとローソンチケットにて、本日1月17日18時から抽選受付がスタートする。

なお『DREAM STAGE』では、現実世界と劇中がリンクするプロジェクトを展開。NAZEの素顔と成長を追う配信コンテンツ『ナゼドリ？～NAZE？DREAM STAGE～』も、TBS公式YouTubeチャンネルとTVerにて毎週金曜23時に配信中だ。今回の楽曲配信やツアーもプロジェクトの一環となり、今後も多岐にわたるコンテンツを届ける予定だという。ドラマの第2話は、1月23日22時より放送される。

（文＝リアルサウンド編集部）