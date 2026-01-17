WORSTRASHが、2月より開催する全国ツアー『Love Me Kill Me Tour』の第1弾ゲストアーティストを発表した。

（関連：新イベント『GOAT』で体感する次世代バンドの胎動 HIKAGE、TIVE、WORSTRASHからcoldrainまでが熱演！）

本ツアーは、全国11カ所を巡る、WORSTRASHにとって初の全国ツアー。これまでの活動で築きあげてきた繋がりを基軸に、音楽的に共鳴するアーティストを各地公演ごとに迎える対バン形式となる。

初日の千葉LOOK公演では、盟友であるredmarker、Good Grief、See You Smileの3組と共演。そのほか、Doona、鉄風東京、SBE、VII DAYS REASON、RED in BLUE、Tyrkouaz、The Cards I Playらが第1弾ゲストアーティストとして発表された。

ゲストアーティストはいずれも、WORSTRASHがリスペクトを公言するアーティストであり、キャリア初の全国ツアーの幕開けにふさわしいラインナップとなっている。今後も、追加ゲストを発表予定。なお、本ツアーのチケットは現在一般受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）