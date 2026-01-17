突然発生した病気やけがに対し、緊急処置を行う救急外来・通称ER。大晦日から元日にかけて、命を救う緊迫の現場“救急外来”に密着しました。そこには、お正月という特別な日ゆえの患者も…

【写真を見る】衣服に血の跡がべったりと…「首の軸が粉砕」“茶色いもの”で吐血疑い 緊急事態の原因は？命と向き合う救急外来ERに密着

愛知県豊明市にある藤田医科大学病院。院内の1階には、高度救命救急センターの救急外来・通称ERがあります。24時間体制で病気やけがなど、年間3万人近くの救急外来患者を受け入れているのです。

「意識がない」意識レベルが低く“危険な状態”

年末にしては比較的平穏なERでしたが、午後1時15分。1本の電話が…



「東郷町、老人ホーム」



その電話は、医師を中心とする医療チームが救急車に乗り込み現場に駆け付ける、ドクターカーへの出動要請です。

患者は95歳の女性。高齢者施設のスタッフから意識がないと通報。駆けつけた救急隊によると、意識レベルが低く危険な状態だといいます。患者はすでに救急車に運び込まれていました。



（看護師）「分かりますか」

（医師）「分かる？」

（患者）「…」



医師の問いかけには微かに反応。命の危機が切迫した状態ではないようですが、力が全く入らないようです。ERでの処置に備え、搬送しながら点滴と採血をすることに。

ER到着後 直ちに処置を開始

現場から約15分でERに到着。直ちに心電図などの装置をつけて、処置を始めます。



（医師）「大丈夫？」

（患者）「（うなずく）」

（医師）「深呼吸してみて」

医師の問いかけにはっきりうなずき、意識がかなり改善されました。



（医師）「手を真っすぐ伸ばせる？」



救急車の中では全く入らなかった力も、みるみる回復。ひと安心です。しかし、お腹に痛みが少しあるとのことで、経過観察をすることに。

血圧低下に嘔吐… 消化管出血の疑いで搬送

続いて運ばれてきたのは、80代の女性。消化管出血の疑いによる血圧低下です。嘔吐もしたとのこと。



（医師）「分かります？」

（患者）「はい」

（医師）「お腹痛い？」

（患者）「今は痛くない」

消化管出血の場合、ショック状態になることがあるため、早急な処置が必要です。ただし、患者は意識がはっきりしているため、その心配は少ないとのこと。



（医師）「吐いたのは黄色？血が混じっているような赤色だった？」

（患者）「赤はないけど黒っぽいような」



画像などで出血の有無を検査して診断を確定するため、入院することとなりました。

額から出血…車にはねられた男性

午後2時50分、額を止血した状態で運ばれてきたのは、70代の男性。



（看護師）「どこにぶつかりました？」

（患者）「車の前部。後頭部とかは打っていないと思う」



原因は交通事故。歩道を歩いていて、左折してきた車にはねられたそう。額が切れ、胸と左膝が痛むとのこと。幸い骨折もなく、エコー検査でも異常が認められなかったので、回復を待って帰宅が許されました。

その後も、バイクの単独事故や呼吸困難など、次々に患者が運ばれてきます。大晦日といえども、急病やけがは待ってくれません。



（救急医学・総合内科学 久下明美助教）

「年末年始は長期休暇で開いている病院が少ない。できる限り救急車の患者も、歩いてくる患者もみんな診る」

カップ麺で“年越しそば” 平穏な年明けかと思いきや…受け入れ要請の電話

午後11時50分、新年まであとわずか。ERでは運ばれてくる患者もなく、ホッとひと息。そこで、この間を利用してERスタッフ全員で、カップ麺の年越しそばを食べることに。ひと時の休息です。

「5 4 3 2 1 HAPPY NEW YEAR」



比較的落ち着いた年越し。このまま何も起こらないのが、新年最高の贈り物だと言います。



ところが午前0時5分、受け入れ要請の電話です。しかも、3次救急。これは、命の危機にある重篤な患者を意味します。

突然“茶色いもの”を嘔吐 「気持ち悪くなって…」

運ばれてきたのは62歳の男性。突然嘔吐し、その内容物から吐血の疑いがあるそうです。しかし、意識はしっかりとしています。



（看護師）「点滴と採血もするので、アルコールでかぶれたりしない？お酒を飲むということで大丈夫？」

（患者）「お酒は飲む」

実は搬送中に3次救急から2次救急に変更され、直ちに命の危機が切迫している状態ではないことがわかりました。



※2次救急：入院や手術が必要な症状の重い患者



（医師）「食事した後に寝ようとしていて、突然気持ち悪くなって吐いたら」

（患者）「茶色っぽいものだけが見えた」



大量にお酒を飲み食事をして就寝。すると突然、茶色いものを嘔吐したそう。鮮明な血の色ではないにしろ、消化管出血の疑いがあるため、血液やエコーなど詳しい検査をすることに。

衣服に血の跡がべったりと… 頭部から出血した男性

またしても受け入れ要請の電話が。患者は64歳の男性。救急隊によると、大晦日の夕方からお酒を飲み続けトイレで転倒したそうです。こちらもお酒絡みの患者です。



運ばれてきた男性をみると、衣服にべったりと血の跡が。頭部から出血したようです。

さらに、首の付け根部分が痛むということで、画像検査をすることに。すると…



（医師）

「首の骨は軸があって、（軸を中心に）首を回せるように出来ている。首の軸が粉砕して折れている」

なんと首の軸が骨折していることが分かりました。しかも、首には重要な神経が走っているとのこと。



麻痺や感覚障害が残る場合もあるため、慎重な対応が必要ということで入院することになりました。

“茶色いもの”を嘔吐した男性 思わぬ診断結果

一方、新年早々、茶色いものを嘔吐し吐血の疑いで運ばれてきた男性。血圧も画像検査も問題ありません。そこで食べた物を聞くと…



（患者）「食べたものが、どて煮」

（医師）「茶色っぽいのは、どて煮の色と言えば、どて煮の色」

吐血の疑いで運ばれて来た男性。その診断は、思いもよらない結果に。



（医師）

「どて煮をそのまま吐いた」

Q.飲酒による嘔吐？

「その可能性が高い」



深刻な病気の兆候は見つからず、茶色い嘔吐物は｢どて煮｣と判断されました。



（医師）

「大事に至らなくて良かった」

密着した2025年12月31日午後1時～26年1月1日午前7時の間、救急車の受け入れは22件・ドクターカーの出動1件と、大晦日や元日といった特別な日でも、病気やけがが無くなるわけではありません。



運ばれてきた患者をとにかく迅速に処置し、絶対に命を守る。その闘いは、果てしなく続きます。

CBCテレビ「チャント！」2026年1月12日放送より