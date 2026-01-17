NAZEが歌うドラマ『DREAM STAGE』主題歌「BABYBOO」の配信がスタート＆MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NAZEが歌うTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』の主題歌「BABYBOO - NAZE on DREAM STAGE -」が、1月17日に配信スタート。MVも公開された。

NAZEは、ドラマで主演を務める中村倫也とともに頂点を目指して奮闘する7人組ボーイズグループ。

「BABYBOO」は“誰かにとっての大切な存在”を意味する言葉で、歌詞には、友情・絆・挑戦・青春の輝きが散りばめられており、互いを支え合いながら夢へ進む“かけがえのない仲間”へのメッセージを明るく爽やかに歌い上げるアンセムだ。

さらに、TBSオフィシャルYouTubeチャンネル『YouTuboo』にてMVも公開。今回のMVでは、共同生活する7人が力をあわせて、様々な壁を乗り越えながら大冒険に挑んでいく様子を、かわいらしいアニメーションと温かな映像で表現している。

グループ名の由来に“旅”というキーワードを持つNAZEと歌詞に込められたキーワードを目一杯表現したMVに仕上がった。

本楽曲で初めてのMV撮影となったNAZEだが、終始和やかな雰囲気のなかで撮影し、メンバーのカイセイは「練習生時代も含めて、いちばんきれいな笑顔で撮影を終えることができた」と語った。メンバー全員が「全部に注目してほしい」と語るMV。寒い冬に心がほっこりと温まる、元気で明るいNAZEらしさが詰まったMVをドラマと合わせてぜひ楽しもう。

また、楽曲配信とMV公開を記念した各種プレゼントキャンペーンも実施中。詳細はドラマ公式サイトでチェックしよう。

■3都市を巡るNAZEのお披露目ツアーの開催が決定

東京・大阪・福岡の3都市を巡るNAZEのお披露目ツアー『DREAM STAGE NAZE Showcase Tour』の開催が決定。ライブパフォーマンスに加えて、本ツアーでしか観られないNAZEの素の姿が存分に楽しめるスペシャルコーナーも準備中とのこと。

チケットは、TBSチケットとローソンチケットにて、1月17日18時から抽選受付が開始した。

『DREAM STAGE』では現実世界と劇中がリンクするプロジェクトを様々に展開しており、NAZEの素顔と成長を追う配信コンテンツ「ナゼドリ？～NAZE？DREAM STAGE～」もTBS公式YouTubeチャンネル『YouTuboo』とTVerで毎週金曜23時に配信中だ。

金曜ドラマ『DREAM STAGE』第2話は、1月23日22時から放送。

■第2話あらすじ

立での初パフォーマンスを経て、一致団結した落ちこぼれボーイズグループ・NAZE。しかしライバル・TORINNERが所属する超大手事務所の圧力により、NAZEへの取材はゼロ。マネージャーの水星（池田エライザ）は途方に暮れる。ナム社長（ハ・ヨンス）はあらたなチャンスを求めて活動拠点を日本に移すことを決意。メンバーは吾妻（中村倫也）の家で共同生活をスタートする。しかし、吾妻の几帳面すぎる生活ルールと、相変わらず基礎ばかりのレッスンに、うんざりするメンバーたち…。

見かねて「私にできることないでしょうか？ NAZEの役に立ちたいんです！」と決意をぶつける水星に、吾妻は知名度ゼロのド新人・NAZEが出られるライブイベントを探せと指示。自信がなくコンプレックスの塊だった自分を変えるため、必死で飛び込み営業に挑む水星だったが、連戦連敗…。ポケットに退職届を隠しつつ、何とか前を向く水星。

そんな水星の背中に「がんばんなさい」と小さく声をかけた吾妻は、何やら策略を巡らせて…。はたして彼の奇想天外なアイデアは、水星とNAZEを救えるのか。

■リリース情報

2026.01.17 ON SALE

NAZE

DIGITAL SINGLE「BABYBOO - NAZE on DREAM STAGE -」

■番組情報

TBS 金曜ドラマ『DREAM STAGE』

毎週金曜22:00～22:54

脚本：紗嶋涼

演出：松木彩 吉野主（SDP） 金澤友也（テレパック）

【出演】

吾妻潤：中村倫也

遠藤水星：池田エライザ

NAZE：（※年齢順）カイセイ ユンギ アト ターン ユウヤ キムゴン ドヒョク

TORINNER：岩瀬洋志 HOJIN（KAJA） 志賀李玖 松瀬太虹 ISAAC（KAJA）

梶恵子：森香澄

小鞠：村瀬紗英

パク・ジス：キム・ジェギョン

チェ・ギヨン：イ・イギョン

■イベント情報

『DREAM STAGE NAZE Showcase Tour』

02/06（金）東京・恵比寿LIQUIDROOM

02/11（水・祝）大阪・なんばHatch

02/26（木）福岡・Zepp Fukuoka

