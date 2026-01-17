全国高等学校柔道選手権新潟大会の団体戦が17日、新潟市中央区の鳥屋野総合体育館で開催されました。男子が開志国際が7連覇、女子は新潟第一が4連覇を果たしました。



女子団体の決勝戦は新潟第一と開志国際の対戦。5大会連続の同カードです。

鍵になるとみられていた先鋒戦。新潟第一の藤川が、開志国際の佐久間との激しい攻防の末に小内刈りで一本勝ち。新潟第一は続く中堅戦・大将戦を引き分け、この1勝を守って大会4連覇としました。



男子団体の決勝は開志国際と帝京長岡。先鋒戦は、開志国際の主将・ビューラの大内刈り一閃。見事な1本勝ちを決めました。続く次鋒戦は帝京長岡・小林が取り返します。中堅戦は引き分けとなり、副将戦は開志国際が再び一本勝ち。さらに開志国際は大将戦で、渡部が豪快な大外刈りで一本勝ちで優勝を決め、大会7連覇で全国への切符をつかみました。



男子3人制は加茂農林が優勝しています。



全国高等学校柔道選手権新潟大会は18日は個人戦が開催されます。