お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤さんの妻でモデルの蜂谷晏海さんが、自身のインスタグラムを更新。幼い2人の子どもたちの子育てについて綴りました。



【写真を見る】【 蜂谷晏海 】幼い2人の子育ての心境を綴る「子どもができてから」「長いスパンの楽しみが増えたなぁ」



蜂谷さんは、2024年7月に生まれた長男・兄バーグを抱いた画像を添えて「まだチビバーグがお腹にいたときの ボコボコよく動く子だったな〜」「今は腕の中でウトウトしてるのが不思議だ」と投稿。去年12月に出産した次男の誕生と成長を、しみじみと振り返りました。





また長男の兄バーグのカラフルなニットのセーターに、デニムを着た画像を添えて、「兄バーグのこのコーデ可愛かったな」「次の冬にはチビバーグが着られるかな？」と、次男のチビバーグへの洋服のお下がりに思いを馳せます。





蜂谷さんは「子どもができてから、今週来週じゃなくて、次の春には…とか1年後は…みたいな長いスパンの楽しみが増えたなぁ」と、母親になってからの心境の変化を明かしました。





蜂谷さんは現在の自身の子育ての状況について、「今はとにかく、夜まとまって寝るようになるのはいつだったかな！？と、昔の兄バーグの記録を見返す日々です。笑」と投稿。赤ちゃんの子育ての苦労を、久しぶりに味わっているところのようです。







そして、「春頃には寝られるようになるといいな 笑」と、希望を込めて締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】