麒麟・川島明『ラヴィット！』MC就任時“激痩せ”の苦悩 相方・田村裕は「嫉妬に狂って」涙の過去→現在を赤裸々に
お笑いコンビ・麒麟（田村裕、川島明）が、きょう17日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜 深0：28 ※関西ローカル）にコンビそろって出演する。
【場面カット】2人で…麒麟のコンビ仲が分かる姿（複数）
「人気者とドライブ旅！ ゲストのやりたいこと詰め込んだら喜んでくれる、知らんけど」の企画。今回は、かまいたち（濱家隆一、山内健司）が、麒麟をゲストに迎え、移動中のロケバスでトークを繰り広げる。麒麟は、貴重なコンビ出演となる。
田村は、自著『ホームレス中学生』が大ベストセラーとなり、一斉を風靡。当時、金銭感覚が麻痺して若手を見下すほど「天狗」になっていた田村に対し、川島は屈辱的な扱いを受けていたという。
しかし、その後立場が逆転。川島が朝の帯番組『ラヴィット！』のMCに抜てきされた際、田村は「最初は嫉妬に狂って、家で1人で涙が止まらなかった」と赤裸々に明かす。
田村は「いつまで続くか…」とネットニュースを見ては番組の不振を喜んでいた時期もあったと話すも、現在では「テレビ史に名を残している」と相方の偉業を素直に称賛。対する川島も、MC就任当初は「川島にできるわけがない」という逆風を受け、「めちゃくちゃしんどかった」と激痩せした苦悩を打ち明ける。
ロケでは、川島のリクエストで駄菓子屋を訪れ、一同が大はしゃぎする。
