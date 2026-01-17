ピン芸人の日本一を決める「R-1グランプリ2026」は17日、準々決勝に進出を決めた122人を発表した。予選2回戦は16日に終了しており、準々決勝は26日から行われる。

16日の予選2回戦終了時点では、09年大会王者の中山功太、豪快キャプテンのべーやん、ソマオ・ミートボール、エルフ荒川、JP、EXITの兼近大樹、ラパルフェの都留、伊織ラッキーらが敗退していたものの、中山、兼近らが追加合格を果たした。

昨年まで7年連続決勝進出のルシファー吉岡、フリーアナウンサーの石井亮次、昨年のM-1グランプリ決勝で注目を集めたドンデコルテの渡辺銀次、ヨネダ2000の誠らは既に準々決勝進出を決めている。

26年大会は過去最多6171人がエントリー。審査基準は「とにかく面白いピン芸」という1点のみで、24代目王者の称号と優勝賞金500万円を目指し、若手からベテランまでがしのぎを削る。

準々決勝に進出する122人は以下の通り（エントリー番号順）

どくさいスイッチ企画、ヒロ・オクムラ、谷口つばさ、堀川ランプ、宮里たすく、メガネロック大屋、兼光タカシ、もしかしてあの古賀、真輝志、カシュウ’s born!、元銀行員イースト、惹女香花、無香ノ薫、森本サイダー、うえし、バイク川崎バイク、はじめましてはじめ、ラニーノーズ・山田健人、ZAZY、森田GM、kento fukaya、やまぐちたけし、栗尾真理、

シューマッハ中村、ウメ、ドロステ・詠田タイヤ、石井亮次、村上、元気そうでよかった。、笛木七男、モリコウヘイ、小仲くん、52Hz・瑞希、藤原直樹×藤原直樹、もりやすバンバンビガロ、あずき坊主、そると、あぁ〜しらき、高木払い、ホロッコこまり、島田珠代、府上ふが、紺野ぶるま、ライス・田所、シスター・週末、かが屋・賀屋、カシ、村上健志、ふかわりょう、ベンビー、伝説の一人っ子リク、しんや、おしみんまる、ゼロカラン・ワキユウタ、夫婦のじかん 山西章博、太鵬・太朗、ななまがり・初瀬、ななまがり・森下、ムーディ勝山、ミヤシタガク、島田かずさ、もじゃ、コバタ ユウ、あさひ、ネイビーズアフロ・はじり、チャギントン、祇園・木粼太郎、ピーナツ、本読亭魚之輔、大正サウナ・國島チャカフィロ、ファンファーレと熱狂・奥慎太郎、苺ちゃん、リンダカラー∞・Den、清川雄司、谷口理、河邑ミク、徳原旅行、よねちゃん、独唱の塔天、コージー冨田、二代目ちくわぶ、うちまつげ内間、ワタリ119、松永ボディ、牧野ステテコ、じぐざぐジャンプ、サツマカワRPG、マツモトクラブ、兼近大樹、土佐兄弟・ゆうき、ヒューマン中村、どんぐりたけし、セルライトスパ・大須賀、さすらいラビー中田、バモスあかば、ナカヤ、ルシファー吉岡、リップグリップ倉田シウマイ、ネコニスズ・ヤマゲン、エアコンぶんぶんお姉さん、わっきゃい、爛々・萌々、トンツカタン・お抹茶、カラタチ・前田、ヤナギブソン、渡辺銀次、ヨネダ2000・誠、小森園ひろし、スカチャン・ヤジマリー。、今井らいぱち、中野なかるてぃん、九条ジョー、アリ、赤嶺総理、ダイス、すゑひろがりず・南條、パーマ大佐、岡野陽一、原田フニャオ、キンタロー。、レイザーラモンRG、中山功太、レインボー・池田