HANA、1stアルバム『HANA』に新曲「Bloom」「ALL IN」収録 優美なジャケットも公開
7人組ガールズグループ・HANAが、1stアルバム『HANA』を2月23日に配信リリース、2月25日にCD発売する。
【写真】1輪の花が暗闇に咲き誇る…！アルバム『HANA』配信ジャケット
“どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というHANAらしいメッセージを込めた、今のHANAたちの集大成であるアルバムとなる。ジャケット写真も解禁となり、アルバム用に書き下ろされた新曲2曲のタイトルも含む、全11曲の収録楽曲の全貌も明らかになった。
先んじて解禁されていた最新アーティスト写真に続き、CD通常盤のジャケット写真は、漆黒の世界の中で真っ赤に咲き誇るHANAのメンバーを、アーティストネームが取り囲む優美かつ印象的なビジュアルとなっている。配信ジャケットは、1輪の花が暗闇に咲くデザインとなっており、こちらもCD通常盤と並びアルバムコンセプトを強烈に表したアートワークとなっている。
昨年4月のデビュー以降リリースを重ね、シーンに確かな存在感を示してきたHANA。同作には、プレデビュー曲「Drop」から最新シングル「NON STOP」までのリリース楽曲に加え、ファンの間で話題となったファンミーティング『HANA with HONEYs』にて初披露された「Tiger」などが収録されることが明らかになっていたが、アルバム用に書き下ろされた新曲2曲のタイトルも解禁となった。
新曲のタイトルは「Bloom」と「ALL IN」。それぞれ、どのようなHANAの魅力が詰まった楽曲になっているか期待が高まる。さらに、グループの成長をともに感じることができる“リリース順”での収録内容にも注目。改めてHANAの歩みを感じることができる作品となっている。
CDは、完全生産限定盤と通常盤の2形態で発売。完全生産限定盤には、CD、Blu-rayに加え、アルバムオリジナルエアケース、約40ページにおよぶフォトブック、大型ポストカード（3種）、メンバー口癖ステッカー、さらにトレーディングカード8枚セット（全3種のうちランダム1種）を封入した豪華仕様となっている。
Blu-rayには、これまでにリリースされた楽曲のミュージックビデオ未公開映像やメイキング映像などを含む、約130分にもおよぶ大ボリュームの映像コンテンツを収録予定だ。
■アルバム『HANA』詳細
2月23日（月）デジタルリリース
2月25日（水）CDリリース
完全生産限定盤
価格：8900円
＜内容＞
・CD
・Blu-ray
・アルバムオリジナルエアケース
・フォトブック（40ページ）
・大型ポストカード（4種）
・メンバー口癖ステッカー
・トレーディングカード8枚セット（全3種のうちランダム1種）
＜収録楽曲＞
M01. Drop
M02. ROSE
M03. Burning Flower
M04. Blue Jeans
M05. BAD LOVE
M06. My Body
M07. NON STOP
M08. Cold Night
M09. Bloom
M10. ALL IN
〈Bonus Track〉Tiger - HANA with HONEYs Ver.
＜収録映像＞
M01. 1st Album「HANA」Jacket Shooting BTS
M02. BAD LOVE Recording BTS
M03. BAD LOVE MV BTS
M04. My Body Photo Shooting BTS
M05. My Body MV BTS
M06. NON STOP Photo Shooting BTS
M07. NON STOP MV BTS
【通常盤】
価格：3700円
＜内容＞
・CD
・トレーディングカード8枚セット（全3種のうちランダム1種）
＜収録楽曲＞
M01. Drop
M02. ROSE
M03. Burning Flower
M04. Blue Jeans
M05. BAD LOVE
M06. My Body
M07. NON STOP
M08. Cold Night
M09. Bloom
M10. ALL IN
〈Bonus Track〉Tiger - HANA with HONEYs Ver.
【対象店舗／特典内容】
応援店特典：ポストカード（アーティスト写真絵柄）
